Fãs de Gonzagão ‘largam o doce’ sobre adaptação de Juliette: 'É ruim'

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A música recentemente lançada por Juliette, chamada “Vem Galopar”, que adapta o clássico “Pagode Russo”, de Luiz Gonzaga, recebeu duras criticas neste período junino. Nesta segunda, 1º, no Parque de Exposições, a fã do sanfoneiro, Amanda Maria, de 26 anos, largou que a releitura feita pela vencedora do BBB 21 é “pobre de estrutura”.

LEIA MAIS SOBRE O SÃO JOÃO DA BAHIA

- Confira todas as notícias do São João

- Grupo A TARDE segue com transmissão ao vivo do Parque de Exposições

“Eu achei problemático o direcionamento que eles fizeram, porque a crítica que o pessoal tava fazendo não era em relação ao duplo sentido. O Forró tradicional tá cheio de músicas, e músicas muito boas, que tem duplo sentido. É que a música é ruim. A música é pobre de letra, é pobre de essência. É pobre de estrutura, então eu acho que eles se prepararam para lançar um produto que talvez o jovem pensasse: 'Nossa senhora! Nossa, muito bom'. Mas foi tão murcho, tão murcho, que não faz sentido em lugar nenhum”, bradou.

Amanda Maria foi uma das que não gostaram da versão | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

A canção gerou um bafafá entre a artista e os familiares do cantor em relação aos direitos autorais. Segundo Daniel Gonzaga, filho de Luiz Gonzaga, ninguém da família havia autorizado a cantora a lançar a adaptação. Entretanto, Juliette contrariou a afirmação, dizendo que o hit foi prestigiado pela família de Gonzagão.



A forrozeira Adriana Guedes, de 47 anos, expressou que é a favor de modernizar as canções clássicas, desde que haja respeito pela essência original da música.

Adriana Guedes diz que acha as versões válidas, desde que não mudem a essência da canção original | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Se modificar a música e tirar os arranjos, as origens, a essência que ela tem, realmente eu não apoio. Ultimamente você vê que o São João está perdendo a essência. Então se mudar a essência totalmente, os arranjos, o que a música nos leva, aquele forró, eu sou contra. Mas se não, eu sou a favor sim. E tem que passar de geração em geração, mas que não mude muito. Que fique mais moderno, um pouco, e que não mude a essência. Aquele forró, aquele xote, aquele chachadinzinho bom”, disse.