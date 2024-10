Assista: mãe chora ao ouvir filho autista não verbal cantar "Só Fé"

Jéssica Rosa e o filho vivem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução/TikTok @jeroosaaa

Um menino com autismo e não verbal levou sua mãe às lágrimas - de alegria - ao soltar a voz pela primeira vez e cantar o hit "Só Fé" do cantor e compositor goiano Grelo. O momento emocionante já acumula mais de 4 milhões de visualizações.

Jéssica Rosa e o filho Lucas são autistas e vivem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No TikTok, a mãe explica que o filho é autista não verbal e começou a pronunciar frases há pouco tempo. Ele está próximo de completar 7 anos.

No vídeo, Lucas, que tem autismo de nível 1 de suporte, considerado o nível "mais leve" do TEA, canta a música a plenos pulmões, enquanto Jéssica filma emocionada.

“POV (ponto de vista) um dia você sonhou em escutar a voz do seu filho autista não verbal”, escreveu ela no vídeo.

