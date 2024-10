VÍDEO: Eliana diz nunca ter feito um Pix e explica motivo

Eliana nunca fez um Pix - Foto: Divulgação | SBT

É difícil acreditar, mas tem algumas pessoas que nunca fizeram nenhum Pix. É o caso de Eliana, que recentemente abriu mão da herança do pai. A apresentadora revelou que não fez esse tipo de transação e deu o motivo.

Em conversa com a ex-BBB Beatriz Reis, nos bastidores do Rock In Rio, a contratada da Globo foi questionada sobre o valor do último Pix que tinha efetuado e assumiu a “falha”.

Surpresa, Bia perguntou como a loira, que tem salário alto, faz para pagar as contas. Com muito bom-humor, ela respondeu: “Marido”.

Em outro momento, Eliana fez uma confissão: “Não me sinto segura”. Ela ainda falou das belezas naturais do Brasil e dos filhos.