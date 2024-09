Eliana choca ao revelar quantos procedimentos estéticos já fez

Eliana tem 50 anos - Foto: Reprodução | Instagram @eliana

A apresentadora Eliana chocou ao revelar quantas procedimentos estéticos fez antes de completar 30 anos. Durante o programa ‘Saia Justa’, da Globo, ela contou que fez rinoplastia, colocou silicone e fez lipoaspiração antes de completar 30 anos.

Ela lembrou que chegou a fazer inúmeras cirurgias plásticas quando ainda tinha 20 anos para atender aos padrões de beleza.

“Eu com 20 anos de idade tinha um corpo que eu sucumbia a determinadas questões estáticas. Com 20 e poucos anos foi quando eu fiz as maiores mudanças no meu corpo. Eu fiz rinoplastia, eu coloquei silicone, eu fiz lipo”, disse.

Eliana, que tem 50 anos, contou ainda que atualmente tem uma relação diferente com o corpo e que cada vez mais vem aprendendo a se amar. “Ao longo dos anos, eu fui fazendo as pazes comigo e, aos 52, claro, não é fácil ainda, mas eu olho no espelho e estou muito mais madura para entender o corpo que eu tenho”, disse.

Além disso, a apresentadora ressaltou que esse é um processo difícil. “Eu preciso me desconstruir desse padrão que as pessoas estão acostumadas a me ver todos os dias. Por mim, porque eu gosto de mim e eu quero cada vez mais gostar de mim. Isso a maturidade me trouxe”, pontuou.

Eliana completou: “[...] Eu preciso gostar de mim como eu sou e essa é uma desconstrução diária.”