Eliana toma decisão surpreendente que envolve a herança do pai

Eliana tomou uma decisão surpreendente sobre a herança do pai, José Bezerra, que morreu em março deste ano, aos 92 anos. A apresentadora do Saia Justa, do GNT, decidiu abrir mão, de imediato, de seu direito à parte do patrimônio, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Desde a morte José, o inventário foi aberto em relação as únicas herdeiras: Eliana e Helena, sua irmã. A ex-SBT, manifestou o desejo sem grandes explicações, através de um documento apresentado no processo judicial.

Ainda de acordo com a coluna, a inventariante nomeada desde a partida de José Bezerra foi Helena, sua filha e irmã de Eliana. A pedido legal, a apresentadora juntou uma escritura de renúncia aos autos.