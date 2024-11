"Não quero me envolver nisso", diz Carpini sobre renovação para 2025

Carpini durante jogo contra o Red Bull Bragantino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A boa campanha do Vitória no segundo turno do Brasileirão pode culminar na manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro em 2025. O técnico Thiago Carpini é um dos responsáveis por essa recuperação e, após triunfo sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, 19, abriu o jogo sobre uma possível renovação de contrato para a próxima temporada.

Acredito em um processo de continuidade Thiago Carpini - técnico do Vitória

"Recebi uma especulação de que há o interesse do Vitória, assim como há interesse meu. Acho que o acordo pode acontecer em paralelo com esse momento, mas que seja com meu representante. Não quero me envolver nisso por enquanto", complementou Carpini.

O treinador destacou ainda que o momento de discutir o futuro se aproxima, mas que sua prioridade agora é garantir bons resultados até o fim da competição.

Thiago Carpini chegou ao Vitória em maio deste ano, após a demissão de Léo Condé, treinador campeão da Série B de 2023 com o Leão. A primeira missão do novo técnico foi o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo, quando o Vitória acabou derrotado por 2 a 1.

Até o momento, Carpini tem 31 jogos no comando do Vitória, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram 17 derrotas, cinco empates e nove triunfos no comando do Rubro-Negro.