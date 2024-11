Carpini explica escalação de Jean Mota e comemora vitória

Thiago Carpini na partida entre Vitória e Bragantino, no Barradão - Foto: Victor Ferreira | E.C.Vitória

Após o importante triunfo do Vitória sobre o Bragantino, na tarde deste sábado, 19, pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, o técnico Thiago Carpini explicou a titularidade do meio-campista Jean Mota, que não foi aprovado pela torcida rubro-negra. O comandante passou a visão e explicou a estratégia.

"Em alguns momentos eu sinto o Matheuzinho um pouco sobrecarregado nessa criação, já que os jogadores do lado só dão profundidade e nunca vêm de fora pra dentro pra essa circulação de bola. A ideia do Jean Mota, que é o único meia de origem que nós temos no elenco, era ter dois jogadores quase que fazendo um quadrado atrás dessa segunda linha, e a gente poder sustentar um pouco mais o jogo, pra daí no intervalo, na parte final do jogo, a gente soltar um pouquinho mais e poder ser um pouco mais ofensivo", explicou Carpini, em coletiva de imprensa, no Barradão.



O técnico ainda avaliou a partida do meia. "Eu acho que em alguns momentos foi bom, mas na grande parte do jogo não, não tem problema nenhum dizer isso, mas o que me sustenta é o treino. Então, acho que o treino escala e o jogo sustenta, e o Jean vem treinando muito bem, muito bem e as semanas de treino com ele fazendo essa função realmente foi muito bom, mas eu valorizo também o que ele tentou produzir", avaliou o professor.

Por fim, Thiago Carpini analisou a partida realizada por sua equipe. "Na minha opinião, não foi das melhores apresentações do Vitória. Fomos competitivos, fomos efetivos, mas não foi o nosso melhor jogo coletivo", finalizou.

O Leão volta a campo no próximo sábado, 26, novamente no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, às 16h30. Com o resultado, o Vitória saiu da zona do rebaixamento, chegando aos 32 pontos, assumindo a 16ª colocação.