Corinthians acusa Flamengo de presentear árbitro e dirigente ironiza

Camisa de Gabigol no vestiário da Neo Química Arena - Foto: Marcelo Cortes | CRF

A eliminação do Corinthians diante do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo, 20, também teve polêmica. O diretor jurídico do Alvinegro, Vinicius Cascone, acusou um membro da delegação do Rubro-Negro carioca de ter dado uma camisa da equipe para o árbitro Anderson Daronco. A situação teria acontecido após a partida, que terminou empatada em 0 a 0.

Cascone ficou revoltado com e foi até o vestiário da arbitragem na Neo Química Arena exigir que o suposto ocorrido fosse registrado na súmula da partida, o que não aconteceu. A informação foi relatada pelo Estadão.

Do lado do Flamengo, a indignação foi diretamente contra a atuação da arbitragem. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro carioca ironizou a situação da camisa e reclamou por uma não expulsão do zagueiro Gustavo Henrique por uma falta em Arrascaeta no primeiro tempo.

Imputar qualquer tipo de situação à arbitragem de hoje é piada. É uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa ou não. Se deu, não adiantou nada, foi pior Marcos Braz - vice-presidente de futebol do Flamengo

“A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ao não expulsar o jogador (Gustavo Henrique). Não tinha cobertura nenhuma. Tiveram cartões desproporcionais. O Corinthians não tem que reclamar de nada, a gente que tem. Chegamos com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Uma loucura, não dava para ouvir nada, luzes apagadas… O quarto árbitro resolveu bem”, complementou.

Como tinha vencido a partida de ida por 1 a 0, o Flamengo conquistou a vaga na grande final da Copa do Brasil. O adversário será o Atlético-MG, que eliminou o Vasco na outra semifinal.