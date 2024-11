Flamengo e Atlético-MG disputam final inédita da Copa do Brasil

Bruno Henrique e Guilherme Arana em campo - Foto: (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Flamengo e o Atlético-MG avançaram para a grande final da Copa do Brasil e, pela primeira vez na história, as duas equipes disputarão o título da competição. Depois de eliminar o Vasco, o Galo chega forte na final querendo o Tricampeonato, enquanto o Rubro-Negro, que despachou o Corinthians neste domingo, vai à decisão pensando em conquistar o torneio pela quinta vez.

A CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo na próxima quinta-feira (24), às 15h, mas os jogos serão em 3 e 10 de novembro.

O Rubro-Negro atingiu sua terceira final consecutiva da competição, igualando o recorde do torneio, alcançado pelo Grêmio entre 1993 e 1995. Para o Atlético, esta será a quarta final de Copa do Brasil; a última foi em 2021, quando o time venceu o Athletico-PR e conquistou seu segundo título.

Apesar de nunca terem se encontrado na final, as equipes já se enfrentaram três vezes na competição. A última foi em 2014, quando o Galo atropelou o Rubro-Negro por 4 a 1, revertendo a vantagem do jogo de ida e avançando para a final, que posteriormente, terminaria em título do Alvinegro em cima do Cruzeiro, seu maior rival.