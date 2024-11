Vitória ultrapassa Bahia e tem a 8ª melhor campanha do returno

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo um momento positivo no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória vem de 10 pontos nos últimos cinco jogos, se colocando como a 8ª melhor campanha do segundo turno. Atualmente, o Leão é o 16º colocado, com 32 pontos somados.

Na primeira etapa do campeonato, o Leão encerrou os 19 jogos com 15 pontos somados e apenas quatro vitórias, sobre Internacional, Atlético-MG, Fluminense e Criciúma. Desta maneira, analisando apenas as partidas do returno, o rubro-negro já supera a campanha, com 17 pontos e cinco vitórias, tendo aproveitamento superior a 51%.

Nas equipes que lutam contra o rebaixamento, o desempenho do Leão só não é superior ao do Fluminense, que tem a 6ª melhor campanha, com 19 pontos conquistados. A equipe carioca está na 15ª colocação, com apenas um ponto a frente do rubro-negro.

A melhor campanha fica para o Palmeiras, que conquistou 24 pontos em 11 jogos, tendo sete vitórias. Logo atrás vêm Fortaleza, com 23 pontos, Internacional, com 22, e Botafogo, com 21.

O Bahia, por sua vez, vem na 9ª colocação, com 15 pontos e quatro triunfos conquistados no período do returno. A campanha é de apenas 45%, abaixo do que foi feito no primeiro turno, com 54% e na 7ª colocação.

Para melhorar o aproveitamento do segundo turno, o Vitória enfrenta o Fluminense neste sábado, 25, no Barradão. A partida, válida pela 31ª rodada, terá início às 16h30.