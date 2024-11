Lucho Rodriguez supera titulares e tem a melhor média de gols do Bahia

Lucho comemora gol de empate do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Reserva na equipe de Rogério Ceni, o uruguaio Luciano Rodriguez chegou ao Bahia na segunda metade da temporada, já tendo somado três gols. Sendo a contratação mais cara da história do futebol nordestino, o atacante é o tricolor que precisa de menos minutos para balançar as redes.

Até o momento, Lucho soma 14 jogos, sendo apenas um como titular. Desta maneira, com 325 minutos somados, o atacante precisa de apenas 109 minutos para marcar, tendo a melhor média entre os jogadores do Bahia desde a sua estreia.

Nos minutos em campo, o uruguaio soma 18 finalizações, sendo 7 no gol, 4 passes decisivos e 13 faltas sofridas. Na última sexta-feira, 18, pela 30ª rodada do Brasileirão, o camisa 17 foi responsável pelo empate em 1x1 diante do Cruzeiro.

O atacante supera a média de Thaciano, artilheiro do Bahia com 14 gols, que precisa de 268 minutos para balançar as redes. Na segunda colocação vem Everaldo, com 11 gols em 3.120 minutos, tendo uma média de 283 minutos para balançar as redes.

Vale lembrar que, desde a estreia do uruguaio, no dia 27 de julho, ele tem mais gols que a dupla de ataque, já que ambos somam dois gols.

Com o desempenho diante do Cruzeiro, Ceni pode optar por Lucho como titular diante do Vasco, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto será na próxima segunda-feira, 28, no estádio de São Januário, com previsão de início para às 21h.