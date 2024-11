Popó ostenta carro 'indestrutível' avaliado em R$2 milhões; veja vídeo

Popo revelou ser dono da única Tesla Cybertruck da Bahia - Foto: Reprodução/ redes sociais @popofreitas

Na última semana, um vídeo do Tesla Cybertruck, conhecido por ser um carro 'indestrutível', circulando em Lauro de Freitas viralizou na web. O automóvel em questão é do ex-pugilista Popó Freitas, que revelou ser dono do veículo neste domingo, 20, através das redes sociais.

A picape é da marca Tesla e é avaliada em R$ 2 milhões. Em fala, o baiano revelou que o carro é o único do estado. Vale lembrar que a marca não atua no Brasil, tendo a necessidade de importá-lo dos Estados Unidos.

"Fala vocês de Salvador, principalmente aqui da Bahia. Todo mundo curioso: sites, é jornal... todo mundo curioso pra saber de quem era esse carro aqui. Pronto, agora eu estou revelando pra vocês que é meu Cybertruck. Esse aqui foi literalmente na 'porrada'", disse Popó.

Segundo a Tesla, a Cybertruck é à prova de balas e o vidro suporta o impacto de uma bola de beisebol arremessada a uma velocidade de 112 km/h. No vídeo, também é possível ver uma Porsche Taycan 4 na garagem do baiano. O valor do veículo de luxo gira em torno de R$ 706 mil reais. Além da resistência, a empresa também promove a velocidade do carro, que vai de 0 km/h para 100 km/h em apenas 2,6 segundos,



A Cybertruck tem uma carroceria de 1.900 litros e, em suas versões mais potentes, consegue puxar cargas de até 4,9 toneladas. O visual pouco comum é inspirado no filme "Blade Runner: O Caçador de Androides", lançado em 1989, que se passa no futuro.