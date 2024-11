Atacante celebra marca pessoal e projeta evolução: "Melhorar mais"

Carlos Eduardo teve participação importante na vitória contra o RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Leão da Barra fez a festa dos mais de 25 mil torcedores no Barradão com a importante vitória por 1 a 0 no confronto direto com o RB Bragantino, válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Autor da assistência para o gol de Everaldo, o atacante Carlos Eduardo era só alegria após a partida.

Logos após o apito final, o camisa 96 do Vitória celebrou além do resultado positivo, a marca pessoal de 300 partidas como jogador profissional e agradeceu ao clube por lhe proporcionar o feito. Carlos Eduardo já projeta o compromisso contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado, 28, no Barradão, pela 31ª rodada.

"Graças a Deus conseguimos sair com a vitória hoje e ajudar o clube com a assistência. Estou muito feliz também por atingir minha marca de 300 jogos como profissional. Então, sou um cara muito realizado por Deus e muito grato. Gratidão ao Vitória por me dar essa oportunidade de ajudar a completar esses jogos. Agora é descansar e sábado que vem tem o Fluminense para a gente conseguir a vitória de novo", disse o atleta em entrevista pós-jogo.

Apesar do primeiro tempo com atuação abaixo do esperado, a equipe se superou na etapa final com uma postura diferente, que mesclou dedicação coletiva e eficiência. Carlos Eduardo enalteceu o comportamento do time e se mostra satisfeito em ter contribuído com o passe para o gol da vitória.

"Isso é importante e mostra a força do grupo, a qualidade que a gente tem, independente de quem está jogando ou não. Com muitos jogos eu estava jogando, vários jogadores entraram no segundo tempo e conseguiram ajudar. Então, hoje foi o meu dia. Estou feliz, estou contente pelo meu trabalho, agora vou dar sequência e melhorar mais ainda", concluiu.

Vindo de duas partidas sem perder, o Leão da Barra é o 16º colocado, primeiro time fora do Z-4, com 32 pontos ganhos. Uma posição acima, o Fluminense ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos somados.