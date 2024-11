Veja quantos pontos o Bahia precisa fazer para alcançar a pré-Liberta

Bahia precisa superar marca histórica para alcançar a Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Bahia se encontra na briga pelo topo da tabela de classificação da Série A do Brasileirão de 2024. Para alcançar esse objetivo, o Tricolor de Aço precisará superar seus próprios limites e fazer história na reta final da competição.

Após um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro na última sexta-feira, 18, a equipe baiana tem mais oito desafios pela frente até o fim da elite nacional. Dentre os confrontos, o Bahia enfrentará São Paulo, Palmeiras, Athletico-PR e Atlético-GO em casa, enquanto visitará Vasco, Juventude, Cuiabá e Corinthians fora de seus domínios.

O time comandado por Rogério Ceni precisará não apenas superar suas próprias expectativas, mas também a melhor campanha do clube em pontos corridos, registrada em 2017, quando o Bahia somou 50 pontos em 38 rodadas e terminou na 12ª colocação. Segundo estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação daquele ano não garantiria uma vaga na pré-Libertadores, já que a equipe teria apenas 0,004% de chances de classificação.

Para alcançar a pré-Libertadores, o Esquadrão de Aço precisa atingir pelo menos 64 pontos, o que garantiria 99% de chances de participação, de acordo com os dados da UFMG. Atualmente, o clube conta com 46 pontos e precisaria vencer seis dos oito jogos restantes para alcançar a meta projetada.

Histórico do G-6

Historicamente, desde a implementação do G-6 no Campeonato Brasileiro, a pontuação mínima para garantir uma vaga na pré-Libertadores foi de 56 pontos, alcançada em 2017 pelo Flamengo e em 2021 pelo Red Bull Bragantino, que terminaram o campeonato na 6ª posição. A média de pontos necessária para o 6º lugar desde a criação do G-6 em 2016 é de aproximadamente 58 pontos.

Com 46 pontos atualmente, e 24 ainda em disputa, o Bahia precisaria conquistar ao menos 14 pontos para assegurar 90% de probabilidade de classificação à Libertadores de 2025, conforme os dados da UFMG. Atualmente, a equipe tem apenas 31% de chance de disputar a principal competição continental da América do Sul na próxima temporada.

Ajuda dos rivais

Vale lembrar que com a disputa das copas nacionais e internacionais, o Tricolor de Aço poderá contar com uma 'ajudinha' dos rivais para voltar a disputar Libertadores, após 35 anos de híato. Isso porque o Flamengo (4º no BR24) está na final da Copa do Brasil, e caso conquiste o título sobre o Atlético-MG, abrirá uma nova vaga ao torneio continental. Além disso, com Botafogo (1º no BR24) na semifinal da Libertadores, e Cruzeiro (8º no BR24) também nas semis da Sul-Americana, novas vagas via Brasileirão podem ser criadas em caso de título dos respectivos times citados.

Próximo jogo

O próximo desafio do Esquadrão será contra o Vasco, no dia 28, uma segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h, no São Januário.