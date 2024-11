De volta após um ano lesionado, Neymar comemora reestreia: "Feliz"

Neymar durante a partida contra o Al-Ain - Foto: Divulgação / Al-Hilal

De volta aos gramados depois de mais de um ano parado, Neymar comemorou a sua reestreia após a vitória do Al-Hilal por 5 a 4 diante do Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. O atacante, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, esteve em campo por pouco mais de 20 minutos na reta final da partida.

Leia mais:

>> No retorno de Neymar, Al Hilal vence Al Ain em duelo de 9 gols

>> Vitória divulga programação para confronto direto contra o Fluminense

>> Bahia inicia preparação para enfrentar o Vasco em São Januário

"Me sinto bem. É muito difícil. Al-Ain tem um bom time. Mas estou feliz. Estou de volta", disse o jogador, em inglês, em vídeo públicado pelo clube saudita ao fim do jogo.

🎥 The legend @neymarjr talk after the return and Asian victory ⚽️pic.twitter.com/hbszKhWNv0 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 21, 2024

Neymar havia entrado em campo pela última vez no duelo entre Brasil e Uruguai, que aconteceu em outubro do ano passado. Recuperado, o atacante agora vive a expectativa de ser convocado para a Seleção Brasileira para a próxima data Fifa, em novembro.

Até lá, o brasileiro terá chance de entrar em campo mais duas vezes pelo Al-Hilal, em jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Vale mencionar que o craque poderá disputar apenas a competição internacional, já que não foi inscrito no campeonato da Árabia Saudita.