Bahia inicia preparação para enfrentar o Vasco em São Januário

O Bahia se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 21, após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro e iniciou a preparação para enfrentar o Vasco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Cruzmaltino está marcado para a próxima segunda, 28, às 21h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Após atividade física comandada pelo preparador Danilo Augusto, o elenco foi dividido em dois grupos pelo treinador Rogério Ceni para um treino técnico. O exercício ainda contava com o volante Caio Alexandre exercendo a função de um coringa.

Na etapa seguinte, os jogadores foram divididos em três times para um treinamento completo, com ênfase em saída de bola, construção ofensiva e situações de ataque. Por fim, alguns atletas fizerem uma atividade de cobranças de faltas.

O meio-campista Rezende, único jogador do Tricolor que não esteve à disposição do treinador Rogério Ceni para as atividades desta tarde, ficou entre fisioterapia e sala de musculação.

Até enfrentar o Vasco, o Bahia se apresentará no CT Evaristo de Macedo mais seis vezes, diferente do Cruzmaltino, que, antes do jogo contra o Esquadrão de Aço, tem duelo atrasado contra o Cuiabá na próxima quinta-feira, 24.