No retorno de Neymar, Al Hilal vence Al Ain em duelo de 9 gols

Neymar voltou a jogar após mais de um ano - Foto: Reprodução / Redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, 21, o Al-Hilal venceu o Al-Ain por 5 a 4 em um duelo válido pela Champions League Asiática, que marcou o retorno de Neymar aos gramados após mais de um ano afastado. O craque brasileiro entrou em campo no último terço da partida, mas não alterou o resultado, uma vez que o Al-Hilal já havia garantido uma vantagem sólida com três gols do atacante Al-Dawsari, conhecido por sua performance memorável na Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina.

Veja o momento exato do retorno de Neymar:





369 days since suffering an ACL injury, Neymar makes his return for Al-Hilal 💪



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/0Oa8l2WlVp — B/R Football (@brfootball) October 21, 2024

Neymar, após 369 dias longe dos campos, teve uma oportunidade clara de marcar seu primeiro gol desde o retorno, mas o goleiro do Al-Ain evitou a celebração do astro, que, mesmo sem balançar as redes, mostrou lampejos durante o jogo. A torcida vibrou com o retorno do ídolo, que promete ser uma peça fundamental para o time saudita na continuidade da competição.