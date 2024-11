Bahia no Barradão? Vitória estaria disposto a ceder praça esportiva

Estádio do Barradão - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

No dia 19 de novembro de 2024, a Arena Fonte Nova será palco de um dos principais clássicos do futebol sul-americano — Brasil x Uruguai. Devido ao duelo, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, uma dúvida pairou nos pensamentos da torcida azul, vermelha e branca: o Bahia vai poder jogar em sua casa?

Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) costuma assumir a administração do estádio 20 dias antes do jogo, com o intuito de organizar o equipamento para receber a partida.

Ao Portal A TARDE, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que não haveria problema nenhum caso o Bahia queira mandar a partida no Barradão, desde que seja feito todos os pagamentos.

É só pagar e fazer o seguro que joga Fábio Mota - presidente do Vitória

No entanto, apesar do Esquadrão possuir um encontro marcado contra o São Paulo, no dia 6 de novembro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, 13 dias antes do jogo da Seleção Brasileira,a entidade permitirá a utilização da Arena Fonte Nova para o Bahia, mesmo diante de seu protocolo.

Mesmo com a permissão da CBF, criou-se um burburinho nas redes sociais acerca da possibilidade do Bahia precisar mandar seu jogo em outra praça esportiva de Salvador, e com o gramado de Pituaçu suspenso, o Barradão surgiu como principal candidato.