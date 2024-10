Pituaçu suspende atividades por 30 Dias para recuperação do gramado

Gramado não poderá ser utilizado por 30 dias a partir deste segunda-feira, 21 - Foto: Divulgação / Matheus Pereira

Em uma decisão crucial para a manutenção da qualidade do gramado do Estádio de Pituaçu, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que opera sob a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), anunciou a suspensão do uso do campo por até 30 dias, começando na próxima segunda-feira, 21 de outubro. Essa medida visa garantir a plena recuperação da grama, que vem sofrendo desgaste significativo devido à intensa agenda de jogos.

Desde março de 2024, o estádio já recebeu 170 partidas, com algumas datas marcadas por até cinco jogos em um único dia. Essa rotina intensa tem dificultado os esforços de manutenção do gramado, mesmo com a aplicação regular de tratamentos, insumos e fertilizantes. O pisoteio constante e o estresse da grama têm impedido que essas ações sejam efetivas, comprometendo a qualidade do campo.

A decisão de suspender as atividades foi comunicada oficialmente à Federação Bahiana de Futebol (FBF) e aos dirigentes dos clubes locais, como Bahia e Estrela de Março, além das equipes sub 15 e sub 17 do Vitória, que tinham compromissos agendados para as próximas semanas. O objetivo é restaurar a condição do gramado para que ele possa atender satisfatoriamente tanto os times locais quanto as competições nacionais.

Antes do início da recuperação, o estádio ainda sediará algumas partidas neste final de semana. Neste sábado, 19, ocorrerão as finais da categoria sub 15 e sub 17 masculinos, com os jogos entre Vitória e Bahia, e Estrela de Março e Bahia, programados para as 9h e 10h30, respectivamente. No domingo, 20, o Estádio de Pituaçu será palco da terceira edição da Copa Loreta Valadares, com confrontos marcados a partir das 9h.