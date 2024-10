Em homenagem a narrador, FBF determina minuto de silêncio em jogos

Federação Bahiana de Futebol prestará homenagem à Ed Santiago - Foto: Divulgação | FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) emitiu uma nota de pesar como forma de homenagem póstuma ao narrador Ed Santiago, que faleceu no início desta quarta-feira, 16. No comunicado, a entidade se solidarizou com familiares e amigos do jovem e decretou que os jogos do final de semana terão um minuto de silêncio.

Sendo assim, na partida entre Vitória e Red Bull Bragantino, marcada para as 16h de sábado, 19, será respeitado um minuto de silêncio antes do apito inicial. Jogos do Baianão feminino, das categorias de base e do Intermunicipal também terão homenagens.

Confira a nota da FBF na íntegra:

Consternada com o falecimento do Sr. Edwin Conceição de Oliveira, mais conhecido como Ed Santiago, radialista, narrador esportivo dos canais Bahia Esportiva e Mosaico Esportivo, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos.

Em virtude deste sentimento, o presidente da FBF determina que nos jogos do Baianão Sub-15 e Sub-17, Baianão Feminino, Baianão Feminino Sub-17, Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 e no jogo Vitória x Red Bull Bragantino-SP, válido pelo Brasileirão Série A - Edição 2024, a serem realizados em 19 e 20 de outubro, seja obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma.

Nossos sinceros sentimentos, aos familiares e amigos. Por fim, enviamos os nossos votos de apreço e elevado respeito.

Cordialmente,

Presidente Ricardo Nonato Macedo de Lima