Aos 37 anos, atacante Osvaldo renova contrato com o Vitória

Osvaldo comemora gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O atacante Osvaldo, que se recupera de tromboembolismo pulmonar, acertou a renovação de seu contrato com o Vitória. O novo vínculo do jogador de 37 anos vai até o fim de 2025. A informação foi divulgada pelo ge.

A previsão para retorno de Osvaldo aos gramados é apenas em 2025, mas o jogador mantém a esperança de atuar ainda em 2024, caso se recupere totalmente. Atualmente, ele segue a programação do departamento médico do clube e realiza atividades separado do elenco.

Osvaldo foi um dos destaques da campanha do título da Série B do Vitória, o primeiro a nível nacional do clube, e da campanha do título do Campeonato Baiano, troféu que o Leão não conquistava há seis anos. Ao todo, são 89 jogos, 16 gols e 11 assistências com a camisa rubro-negra.