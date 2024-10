Brasil goleia o Peru com direito a golaço de voleio de Andreas Pereira

Raphinha marcou fois gols na vitória brasileira sobre o Peru - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Após vencer o Chile fora de casa na última quinta-feira, 10, a Seleção Brasileira reencontrou o caminho das vitórias, e recebeu o Peru no Mané Garrincha, nesta terça-feira, 15, para manter a boa fase e galgar posições na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Diante da torcida verde e amarela, o Brasil não decepcionou e venceu a seleção peruana por 4 a 0, sem sofrer sustos.

Com dois gols de pênalti marcados por Raphinha, golaço de voleio de Andreas Pereira e um de Luiz Henrique, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e venceu sua quinta partida nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, sendo a segunda consecutiva, assegurando a 4ª colocação, com a mesma pontuação (16) do Uruguai, que está em 3º, mas que possui vantagem no saldo de gols.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima Data Fifa, em Novembro, na Arena Fonta Nova, em Salvador, mas antes enfrentam Venezuela e Colômbia, respectivamente.