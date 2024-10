Com Arias, Colômbia não toma conhecimento do Chile e vence por 4 a 0

Arias foi titular na goleada sobre o Chile - Foto: Reprodução / Sportv

A Colômbia não tomou conhecimento do Chile e venceu por 4 a 0 nesta terça-feira, 15, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com uma atuação dominante, os "Cafeteros" marcaram com Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán e Luis Sinisterra, além de terem um gol anulado, evidenciando a superioridade no confronto.

O lateral Santiago Arias, que defende o Bahia, foi titular pela segunda partida consecutiva na campanha colombiana, consolidando seu retorno ao time nas Eliminatórias. Arias teve uma atuação sólida, contribuindo tanto na defesa quanto no apoio ofensivo, destacando-se como peça importante na vitória.

Com o triunfo, a Colômbia se recupera da derrota sofrida para a Bolívia na rodada anterior e chega aos 19 pontos, ocupando a vice-liderança da tabela, em uma posição bastante confortável para garantir uma das seis vagas diretas ao Mundial de 2026. Já o Chile vive situação oposta, afundado na lanterna com apenas cinco pontos, somando sua quinta derrota consecutiva. O cenário complica ainda mais as chances de classificação, deixando a seleção chilena próxima de ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.