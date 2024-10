Com treino técnico e tático, Bahia segue preparação focado no Cruzeiro

Biel e Gabriel Xavier em treino no CT Evaristo de Macedo

Na manhã desta terça-feira, 15, o elenco do Bahia realizou o segundo treino da semana e seguiu preparação para enfrentar o Cruzeiro, na próxima sexta, às 21h30, no Mineirão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Emprestado pelo Bahia, Marcos Victor deve ser titular do Athletico

>> Gilberto se diz pronto para jogar contra o Cruzeiro: "Trabalhei muito"

>> Relembre os atletas do Bahia no último triunfo contra o Cruzeiro em MG

Após aquecimento comandado pelos fisioterapeutas, o grupo foi dividido em dois grupos pelo técnico Rogério Ceni e fez uma atividade de enfrentamento 3x3 em espaço reduzido.

Em seguida, um exercício de ataque contra defesa focado em bolas aéreas foi preparado pela comissão técnica. Por fim, um trabalho tático encerrou o dia de preparação no CT Evaristo de Macedo.

Nicolás Acevedo e Caio Alexandre em treino no Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Ainda vetado pelo departamento médico, o volante Rezende trabalhou entre academia e fisioterapia e deu sequência ao tratamento da lesão muscular. O meio-campista não deve ficar à disposição de Rogério Ceni para o confronto diante do Cruzeiro, abrindo espaço para outros atletas assumirem a vaga do suspenso Caio Alexandre.

O volante Nicolás Acevedo, que se recuperou de uma grave lesão no joelho e treina normalmente com o grupo, é um dos candidatos para assumir a vaga na equipe titular. Além do uruguaio, Yago Felipe e Carlos De Pena são outras opções que podem iniciar entre os onze iniciais no duelo.

Sétimo colocado com 45 pontos, o Bahia enfrenta o Cruzeiro, concorrente direto que também luta por um lugar no G-6 do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro assume a oitava colocação com dois pontos a menos que o Tricolor.