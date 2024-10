Emprestado pelo Bahia, Marcos Victor deve ser titular do Athletico

Marcos Victor em treino pelo Bahia - Foto: (Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia)

Sem espaço no Bahia de Rogério Ceni, o zagueiro Marcos Victor está emprestado ao Athletico desde setembro e, na próxima quinta-feira, 17, o defensor pode ter a primeira chance de entrar em campo vestindo a camisa do clube paranaense, no duelo contra o Corinthians, marcado na Neo Química Arena, às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A oportunidade de começar no time titular surge em meio à desfalques na equipe comandada pelo técnico Lucho González. Suspensos, os defensores Kaique Rocha e Madson não estarão à disposição do treinador para o confronto diante do Alvinegro, abrindo duas vagas entre os onze iniciais.

Marcos Victor vestindo a camisa do Athletico-PR | Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Jogando em um esquema de três zagueiros, o Athletico deve contar com a volta do experiente Thiago Heleno, que estava se recuperando de uma lesão e foi liberado pelo departamento médico. A outra vaga, portanto, pode ficar com Marcos Victor, que disputa a posição com Esquivel, que é lateral-esquerdo, mas pode ser improvisado na ocasião.



Com contrato válido até 2027 com o Bahia, Marcos Victor também não recebeu oportunidades no Tricolor e ainda não entrou em campo na atual edição do Campeonato Brasileiro.

No Esquadrão de Aço, o zagueiro era a quinta opção da defesa na equipe do técnico Rogério Ceni e muitas vezes não foi relacionado para os duelos do Campeonato Brasileiro. Marcos Victor atuou pela última vez no dia 24 de março, contra o Maranhão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.