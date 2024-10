Após quatro dias de folga, Bahia se reapresenta de olho no Cruzeiro

Caio Alexandre e Nico Acevedo em treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo após quatro dias de folga e entrou, nesta segunda-feira 14, oficialmente na semana decisiva de treinamentos visando a partida contra o Cruzeiro, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para a próxima sexta, 18, às 21h30, no Mineirão.

Após uma atividade de ativação com o preparador físico Danilo Augusto, os atletas foram comandados pelo treinador Rogério Ceni em um treino técnico, que dividiu o grupo em duas equipes. Por fim, um trabalho tático foi realizado pensando no confronto contra a Raposa.

Após deixarem o departamento médico, o atacante Biel e o uruguaio Nico Acevedo participaram novamente das atividades com o restante do elenco. Já o volante Rezende continuou com os trabalhos na academia e fisioterapia.

Em momento de oscilações na temporada, o Bahia precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. Adversário direto do Tricolor na disputa pelo G6, o Cruzeiro soma 43 pontos e ocupa a oitava colocação, uma abaixo do Esquadrão de Aço na tabela de classificação.

