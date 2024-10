Cruzeiro deve ter retorno de goleiro para enfrentar o Bahia

Goleiro Cássio durante treino - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

No retorno do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, o Bahia enfrenta o Cruzeiro, pela 30ª rodada, nesta sexta-feira, 18, no Mineirão. Para o duelo, a Raposa poderá contar com o goleiro Cássio, que se recupera de um edema na coxa direita.

O defensor esteve na Toca da Raposa neste domingo, 13, seguindo o tratamento com a equipe de fisioterapia do clube. O esperado é que o Camisa 1 receba luz verde do departamento médico e consiga atuar diante do Esquadrão.

Sob comando de Fernando Diniz, o Cruzeiro vem de quatro jogos sem vencer, somando dois empates e duas derrotas. O Esquadrão também não vive o seu melhor momento na competição, com apenas dois triunfos nos últimos cinco jogos.

Apesar de ter a expectativa do retorno de Cássio, o Cabuloso vive uma realidade complicada no departamento médico, com cinco desfalques, são eles: Juan Dinenno, Matheus Henrique, Japa, Vitinho e Rafa Silva.

O Bahia, por sua vez, terá o retorno de Biel e Acevedo entre os relacionados. Caio Alexandre e Santi Arias, por sua vez, cumprem suspensão automática e não somam minutos.