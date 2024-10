Com direito a W.O., Intermunicipal tem quartas de final definidas

Seleção de Simões Filhos garantiu a classificação após vencer por W.O. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As oitavas de final do Campeonato Intermunicipal Ednaldo Rodrigues chegaram ao fim neste domingo, 13, com oito jogos decisivos. Castro Alves, Simões Filho, Eunápolis, Cachoeira, Barrocas, Crisópolis, Ipiaú e Euclides da Cunha garantiram uma vaga nas quartas de final.

O confronto entre Simões Filho e Itapetinga não foi realizado, pois a equipe do centro-sul da Bahia não compareceu ao município da região metropolitana de Salvador. Os donos da casa garantiram a vitória por W.O. e a classificação para a fase seguinte da competição. A seleção de Itapetinga, por sua vez, poderá sofrer uma severa punição.

Na única partida definida por meio de cobranças de pênaltis, Barrocas levou a melhor sobre Potiraguá e venceu por 4 a 3. A maior vantagem no placar agregado foi conquistada por Euclides da Cunha, que havia vencido Conceição da Feira na ida por 4 a 0 e empatou o jogo de volta em 1 a 1. Quem também se classificou com uma boa vantagem no agregado foi a seleção de Cachoeira, que após vencer Jacobina por 1 a 0 fora de casa, fez 3 a 1 em seus domínios.

Crisópolis e Eunápolis garantiram dois gols de vantagem no placar agregado (3 a 1 e 2 a 0) sobre Valente e Ibirapitanga, respectivamente. Já Castro Alves e Ipiaú, que venceram Quijingue e Ipirá na ida por 1 a 0, seguraram o 0 a 0 no jogo de volta para carimbar a vaga nas quartas.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) vai confirmar datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final, mas os confrontos já estão definidos, confira:

Quartas de final do Intermunicipal

Simões Filho x Barrocas

Castro Alves x Ipiaú

Cachoeira x Euclides da Cunha

Crisópolis x Eunápolis