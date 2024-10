Salvador apresenta à Fifa potencial para sediar Copa do Mundo Feminina

Durante a reunião, o município demonstrou o quanto a cidade está desenvolvida e pronta para acolher não só as equipes técnicas como também os expectadores - Foto: Lucas Moura/ Secom PMS

A capital baiana apresentou o seu potencial para ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027. Na reunião, realizada na Arena Fonte Nova entre gestores municipais e representantes da Fifa, foram apresentados aspectos relativos à infraestrutura da cidade para o evento esportivo. A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a importância de recepcionar a comitiva da entidade, uma vez que Salvador é candidata a ser uma das cidades-sede da competição.



Leia mais

>> Popó vence argentino no FMS 5 e desafia Pablo Marçal para duelo

“Como cidadã de Salvador, vice-prefeita, especialmente enquanto mulher, me orgulho muito de estar recebendo essa comitiva. Nós estamos prontos para criar todas as condições de logística, de infraestrutura, mas sobretudo de afetividade, acolhimento para ser uma das sedes. A gente sabe a importância do esporte para que as pessoas criem vínculo com a família, com a comunidade, de inserção social. E mais ainda: o desenvolvimento econômico e social que é receber uma Copa do Mundo”, disse a gestora.

“Nosso povo é acolhedor, amável, de pessoas que se orgulham muito de serem conhecidas e vistas pelo mundo e, sobretudo, somos apaixonados pelo futebol. Então, Fifa, seja muito bem-vinda. Nós temos muito orgulho da nossa história e vocês podem ter certeza que, assim como na Copa de Mundo 2014 que recebemos, essa também será marcada como uma das melhores sedes”, complementou a vice-prefeita.

O encontro também contou com as presenças do chefe da Casa Civil, Luiz Carrera, e dos secretários de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães; de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller; de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo; além de gestores da pasta de Cultura e Turismo (Secult).

Durante a reunião, o município demonstrou o quanto a cidade está desenvolvida e pronta para acolher não só as equipes técnicas como também os expectadores. Foram destacados ainda pontos como a rede hoteleira, mobilidade urbana e aeroportuária, assim como os atrativos turísticos e culturais, apresentando a capacidade da cidade para acolher um evento de grande porte como a Copa do Mundo Feminina.

Representantes do Governo do Estado, Federação Bahiana de Futebol (FBF) e Arena Fonte Nova também tiveram a oportunidade de mostrar suas expertises para recepcionar a competição.

Leia mais

>> SecultBA promove oficinas para elaboração de projetos

“Ficou constatado que sediar partidas de um evento dessa importância é uma oportunidade extraordinária para nossa cidade. Além de fortalecer o esporte, a realização de um evento dessa magnitude promove a inclusão social e impulsiona o desenvolvimento econômico local. Ficou claro que, caso sejamos escolhidos, Salvador está plenamente preparada para fazer história. A gestão municipal reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero no esporte, incentivando o futebol feminino e inspirando jovens atletas a perseguirem seus sonhos”, destacou Junior Magalhães, secretário da Sempre.