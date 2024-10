Popó vence argentino no FMS 5 e desafia Pablo Marçal para duelo

Popó é declarado vencedor na luta contra El Chino - Foto: Reprodução / Combate

Acelino "Popó" Freitas manteve sua invencibilidade no Fight Music Show, mas não sem passar por um grande teste. O tetracampeão mundial de boxe venceu o argentino Jorge "El Chino" Miranda por decisão dos juízes, em uma luta marcada por mudanças nas regras no meio do combate e momentos de tensão. O duelo foi a atração principal do FMS 5, realizado neste sábado em São Paulo, e, ao fim da luta, Popó anunciou que esta foi sua última luta contra um lutador profissional. Agora, ele mira um confronto de despedida contra o influenciador digital Pablo Marçal.

“O argentino é muito experiente. Foi bom, me testei, gostei, aprovei, mas não tenho nada mais a provar para ninguém. Não luto mais com profissionais. Se for para ter uma despedida, aceito o Marçal. Se ele estiver aqui, que suba no ringue e diga ao público e ao Brasil que vai cumprir o que prometeu. Se for homem suficiente, assuma suas palavras”, disparou o baiano, em tom de provocação.

Popó reiterou que sua carreira oficial no boxe está encerrada. “Esta foi minha última luta oficial. Agora, só se for o Pablo Marçal e pronto”, concluiu.

O combate

A luta começou com Popó demonstrando paciência e respeito pelo boxe de Miranda, alternando bons golpes e combinações. O argentino, por sua vez, mostrou que não estava ali apenas para participar e, ao conectar um jab de esquerda preciso, chegou a balançar o brasileiro. Popó, no entanto, respondeu à altura, acertando bons uppercuts e cruzados, que também abalaram o adversário.

No segundo assalto, Popó iniciou bem, mas acabou se desequilibrando ao errar um cruzado, enquanto Miranda pendulava, o que gerou risadas de ambos os lutadores. Durante esse round, uma cena curiosa chamou atenção: MC Livinho se juntou ao córner de Popó, trazendo um toque de entretenimento ao evento.

No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu no meio do segundo assalto. As equipes dos dois boxeadores, em conjunto com a arbitragem, decidiram alterar as regras da luta. Inicialmente programada para quatro rounds de três minutos, a disputa passou a ser de seis rounds de dois minutos cada.

As reviravoltas do combate

No terceiro round, o argentino sofreu uma penalização por agarrar o brasileiro, e no quarto assalto, conseguiu machucar Popó com diretos potentes. Cansado, o tetracampeão mundial tentou partir para o ataque com mais intensidade, mas errou alguns golpes e chegou a cair no chão após um cruzado.

Os treinadores de Popó, percebendo o desgaste de seu atleta, solicitaram o encerramento da luta após o quinto round, mas o baiano voltou para o último assalto decidido a encerrar o combate com estilo. Ele conseguiu conectar duros golpes que levantaram a torcida, mas não foi o suficiente para nocautear o argentino. Ao final dos seis rounds, Popó saiu vitorioso por decisão dos juízes.