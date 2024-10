Liga das Nações: Cristiano Ronaldo marca gol 906 e Portugal vence Polônia

Cristiano Ronaldo disputa bola aérea com Jan Bednarek - Foto: Sergei Gapon | AFP

Com um gol do artilheiro Cristiano Ronaldo, o 906º de sua carreira, Portugal venceu a Polônia por 3 a 1 neste sábado, 12, em Varsóvia, pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa.

A vitória deixa a seleção portuguesa como a única com 100% de aproveitamento na primeira divisão da competição e, portanto, na liderança isolada do Grupo A1 com 9 pontos, à frente de Croácia (6), Polônia (3) e Escócia (0).

Leia mais:

>> Peru vence Uruguai no encerramento da 9ª rodada e ajuda o Brasil

>> Pai de atacante da Premier League é condenado por abuso infantil

>> Mascotes! Filhos de Everton Ribeiro e Matheusinho conquistam fãs

CR7 pode se aproximar ainda mais do gol 1000 na próxima rodada, no dia 15 de outubro, quando Portugal visita a Escócia em Glasgow. No mesmo dia, a Polônia recebe a Croácia em Varsóvia.

Espanha 1x0 Dinamarca

Com um gol de Martín Zubimendi, a seleção espanhola venceu a Dinamarca por 1 a 0 em Múrcia, e se colocou na liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa. Com a vitória, a Espanha, atual campeã do torneio, chega aos 7 pontos no grupo A4, à frente da própria Dinamarca (6).

Martin Zubimendi comemora gol da vitória da Espanha sobre a Dinarmaca | Foto: Jose Jordan | AFP

O técnico Luis de la Fuente, que não pôde contar com vários jogadores lesionados, colocou em campo um time com cinco mudanças em relação ao jogo contra a Suíça em setembro. Pedro Porro e Vivian na defesa, Zubimendi no meio para ocupar o lugar de Rodri, Mikel Oyarzabal pela ponta esquerda e o capitão Álvaro Morata de volta ao comando do ataque.

Na próxima rodada, no dia 15 de outubro, a Espanha recebe a Sérvia em Córdoba, enquanto a Dinamarca visita a Suíça em St.Gallen.