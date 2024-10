Mascotes! Filhos de Everton Ribeiro e Matheusinho conquistam fãs

Everton Ribeiro e Matheusinho com os filhos - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia e Victor Ferreira/ EC Vitória

Na semana do Dia das Crianças, torcedores da dupla Ba-Vi resgatam momentos icônicos dos mascotes do Esquadrão e do Leão, que chamam atenção pela simpatia e fofura. Antônio, filho de Everton Ribeiro com a influenciadora Marília Nery, vem acumulando fãs com o passar dos jogos, assim como João Pedro, filho de Matheusinho com a administradora Raica Carvalho, que até foi tema de reportagem de TV.

Nas redes sociais, o pequeno João, de 1 ano e 10 meses, já acumula mais de 28 mil seguidores em um perfil que é administrado pelos pais. A conta é voltada para o ‘Leãozinho’ vestido do Vitória, dançando no Barradão e até mesmo cantando as músicas da torcida organizada do clube.

O pequeno já virou mascote do rubro-negro, sendo unanimidade entre os torcedores. Após a vitória diante do Cuiabá, pela 21ª rodada do Brasileirão, a torcida rubro-negra entrou no clima e, durante a comemoração pós-jogo, gritou o nome do ‘mini querido’: “Ah, é João Pedro”.

Com dois títulos com o Leão, além da renovação até a temporada de 2028, Matheusinho já é considerado ídolo pelo clube, onde já faz a melhor temporada da carreira. Desta maneira, claro que o carinho entre o jogador e o rubro-negro é grande, passando também para o filho. Em gravação divulgada no perfil do camisa 30, João é visto fazendo o famoso canto de “Eu sou um guerreiro”, com direito a mãozinha para cima e tudo.

Do lado tricolor, a simpatia de Antônio não fica para trás, conquistando o coração de milhares de fãs desde a época em que o atual capitão do Bahia jogava no Flamengo. Pelo rubro-negro, o pequeno virou símbolo, já que se mostrava um nato rubro-negro, comemorando gols e cantando músicas do clube, como o "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo". O filho do craque também se mostrou fã de carteria de Gabril Barbosa, o Gabigol, posando com a famosa comemoração do atacante, o símbolo de força.

Apesar de não ter um perfil oficial nas redes sociais, o mini torcedor tem até fã-clubes que ultrapassam a marca dos 100 mil seguidores. Alguns deles, inclusive, são seguidos pelos pais do pequeno, que fazem questão de reconhecer e agradecer o carinho.

Com quatro anos, Totói, como é carinhosamente chamado, já protagonizou momentos de fofura ao lado do papai, imitando a famosa comemoração do pirata, quando Everton marcou no clássico diante do Vitória, no Brasileirão. Vale lembrar que, na apresentação do camisa 8, o pequeno, acostumado com a dinâmica no Flamengo, puxou o hino da equipe carioca, levando a todos a gargalharem com a situação.

Já imerso na cultura baiana, o pequeno também já se aventurou em uma aula de capoeira no pelourinho, ponto turístico da cidade. Em um vídeo divulgado pela mamãe Marília, em março, é possível ver Totó gingando com um capoeirista, mostrando seus dotes.

Os pequenos são o reflexo positivo do amor pelo futebol, sendo abordado de forma leve, divertida e, acima de tudo, com respeito.