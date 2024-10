Peru vence Uruguai no encerramento da 9ª rodada e ajuda o Brasil

Peru x Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2026 - Foto: Ernesto Benavides/AFP

O Peru conquistou sua primeira vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Uruguai por 1 a 0, nesta sexta-feira, 12, no Estádio Nacional, em Lima. Com o resultado, os peruanos deixaram a última posição da tabela, enquanto os uruguaios, apesar da derrota, se mantiveram na terceira colocação.



O gol que garantiu o triunfo peruano foi marcado pelo zagueiro Miguel Araujo aos 88 minutos, após um cruzamento preciso do meia Piero Quispe. A vitória levou o Peru aos 6 pontos, ultrapassando o Chile, que agora é o lanterna com 5 pontos. A seleção peruana comemorou o resultado como um alívio, saindo do fundo da tabela, conforme destacou o zagueiro Carlos Zambrano: "Todo este grupo precisava de uma alegria para sair do fundo da tabela. Estamos felizes por este triunfo", disse após o apito final.

Com a derrota, o Uruguai permaneceu com 15 pontos, apenas dois à frente do Brasil, que ocupa a quarta posição e pode ultrapassar os uruguaios já nesta terça-feira, 16. A seleção brasileira enfrentará o próprio Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Se vencer, o Brasil assumirá a terceira posição.

O Uruguai, que atravessa um momento de turbulência interna, especialmente após as críticas do ex-atacante Luis Suárez ao técnico Marcelo Bielsa, vai enfrentar o Equador na próxima rodada, em Montevidéu.