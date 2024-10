Mbappé curte folga na Suécia e gera críticas por ausência na França

Mbappé é flagrado em Estocolmo, na Suécia, em meio à Data Fifa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e capitão da seleção francesa, está no centro de sua primeira polêmica desde que chegou ao clube espanhol. O jogador foi flagrado curtindo duas noites de folga em Estocolmo, na Suécia, acompanhado de Nordi Mukiele, ex-companheiro de Paris Saint-Germain e atualmente no Bayer Leverkusen. A imprensa local acompanhou de perto os passos do craque, que esteve na boate "V" e no restaurante "Chez Jolie", segundo relatos dos jornais suecos "Aftonbladet" e "Expressen".

De acordo com as informações, Mbappé e Mukiele teriam solicitado que o uso de celulares fosse proibido dentro da boate para garantir a privacidade do momento de lazer. A atitude, no entanto, gerou repercussão negativa devido ao fato de o atacante não ter sido convocado para os jogos da França na Liga das Nações, após alegar uma lesão na coxa.

Leia mais:

>> Copa do Mundo feminina 2027: Fifa faz inspeção na Arena Fonte Nova

>> Gauff e Sabalenka se enfrentam nas semifinais do WTA 1000 de Wuhan

Mbappé ficou de fora da goleada por 4 a 1 da França sobre Israel e também não estará à disposição para o próximo compromisso da equipe contra a Bélgica, nesta segunda-feira. No entanto, apesar da ausência na seleção, o jogador foi relacionado e entrou em campo como titular na última partida do Real Madrid contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. Ele jogou até os 25 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Rodrygo.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, assumiu a responsabilidade pela ausência de Mbappé nos confrontos internacionais, afirmando que o jogador ainda não estava completamente recuperado de sua lesão muscular. Entretanto, a aparição de Mbappé em eventos na Suécia e sua participação no jogo pelo Real Madrid levantaram questionamentos sobre a gravidade da sua condição física e alimentaram as críticas sobre sua conduta durante o período de recuperação.

A situação tem sido amplamente discutida na imprensa esportiva europeia, com muitos questionando se o jogador deveria estar em atividades de lazer enquanto enfrenta uma fase de recuperação, principalmente sendo o capitão da seleção francesa.