Pai de atacante da Premier League é condenado por abuso infantil

Woong-jung Son, pai do atacante sul-coreano Heung-min Son, atualmente jogador do Tottenham, foi condenado por abuso infantil e deverá pagar uma multa de R$ 12,4 mil. A decisão judicial ocorreu após uma polêmica envolvendo sua academia de futebol.

De acordo com informações de um portal sul-coreano, no início deste ano, os pais de um jogador da escolinha de Woong-jung Son relataram que seu filho foi agredido pelo técnico Heung-yun Son, irmão do jogador da Premier League. Além disso, o aluno e seus colegas teriam sido alvo de ofensas verbais durante as atividades.



Uma pessoa não identificada que trabalha na academia também foi multada juntamente com os familiares de Heung-min Son. Todos foram condenados a pagar a multa por violar a lei de bem-estar infantil. A sentença inclui ainda a obrigação de cumprir 40 horas de sessões educativas sobre abuso infantil. Os envolvidos têm a opção de recorrer da decisão.

Woong-jung Son, ex-jogador de futebol, é também autor de um best-seller onde detalha a trajetória que ajudou seu filho a se tornar um dos melhores atacantes da Premier League.