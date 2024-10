Queda de helicóptero durante resgate deixa seis mortos; saiba quem são

- Foto: Divulgação / CBMMG

A queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), durante uma missão de resgate em Ouro Preto, deixou seis vítimas fatais. A aeronave, modelo Arcanjo 04, transportava quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todos perdendo a vida no trágico acidente.

Entre os tripulantes estavam o capitão Wilker Tadeu Alves, o tenente Victor, os sargentos Wellerson e Gabriel, o médico Rodrigo e o enfermeiro Bruno Sudário. O helicóptero desapareceu na tarde de sexta-feira (11/10), enquanto respondia a uma ocorrência de queda de monomotor na mesma região.

Após 12 horas de buscas intensas, as equipes de resgate encontraram os corpos já na manhã deste sábado (12/10), em uma área de serra íngreme e de difícil acesso. As buscas envolveram mais de 80 profissionais, entre bombeiros, policiais militares e cães farejadores, além de apoio aéreo da Força Aérea Brasileira.

O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave perdeu contato enquanto realizava o resgate, levando à rápida mobilização para localizá-la. A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que os corpos serão removidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necrópsia.