Professor é demitido de colégio federal após acusações de assédio

Um professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) foi demitido na última quarta-feira do seu Colégio de Aplicação, após denúncias de alunos e alunas por suposto assédio sexual na instituição.

A demissão, assinada pelo reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira, foi publicada no Diário Oficial da União após a conclusão de um processo administrativo. Os motivos da demissão foram classificados como “incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição”. O professor estava afastado do colégio desde maio, quando as denúncias vieram à tona.

Além do processo administrativo que levou à demissão, os casos de assédio estão sendo investigados em um procedimento criminal sigiloso do Ministério Público Federal (MPF) no Acre.

Conforme apurações do Metrópoles, relatos de oito alunos do Colégio de Aplicação da Ufac, entre 14 e 17 anos, foram feitos em 6 de maio durante uma reunião entre pais, professores e representantes da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), que à época liderava uma greve na universidade.

A Adufac compilou as acusações em uma representação formal ao MPF em 10 de junho. A maioria dos alunos não especificou quando os casos de assédio teriam ocorrido, mas dois mencionaram o ano de 2022.

Em um vídeo com relatos dos jovens, foram citados comentários do professor sobre o corpo das alunas, toques inapropriados em braços, mãos e pescoço, além de formas indesejadas de se dirigir a elas