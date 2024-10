Ônibus com 42 pessoas cai em ribanceira no interior da Bahia

- Foto: Divulgação / PRF

Um ônibus da empresa Expresso Planalto caiu em uma ribanceira na BR-135, próximo a Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia na noite desta sexta-feira, 11. O veículo transportava 42 passageiros, e, felizmente, não houve mortes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros sofreram ferimentos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Formosa do Rio Preto, enquanto os casos mais graves foram transferidos para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

O ônibus havia saído da cidade de Tuntun, no Maranhão, com destino a Nova Ponte, em Minas Gerais, quando o acidente ocorreu. Até o momento, não há informações precisas sobre o número total de feridos.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes