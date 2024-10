Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai durante buscas de monomotor

- Foto: Reprodução / G1

O helicóptero Arcanjo 4, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que auxiliava nas buscas por um monomotor desaparecido no distrito de Ouro Preto, Região Central de Minas, caiu na tarde desta sexta-feira, 11. A aeronave estava desaparecida desde o fim do dia, e segundo informações da Prefeitura de Ouro Preto, não houve sobreviventes.

Leia também:



>> Dia da criança: entenda estrutura que protege vítimas de abuso sexual

>> Autor da chacina em Sinop vai a júri popular na próxima semana

>> Atletas do Botafogo são indiciadas por atropelamento de noivo

Após 12 horas de buscas intensas, o helicóptero foi localizado em uma área de serra íngreme da cidade, conforme relatou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcellos. A corporação continua os trabalhos de resgate dos seis tripulantes que estavam a bordo da aeronave, entre eles bombeiros, médicos e enfermeiros que participavam das operações de busca.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar permanecem no local, auxiliando nas operações de busca e no resgate dos corpos das vítimas.