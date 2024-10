Atletas do Botafogo são indiciadas por atropelamento de noivo

Processo corre na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio - Foto: Reprodução

A Polícia Civil indiciou as jogadoras do Botafogo por presenciarem o atropelamento de Fábio Toshiro, que se casou no dia 13 de julho. Ela, que têm entre 18 e 20 anos, estavam no carro do influenciador Vitor Belarmino quando o noivo foi atingido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Leia mais:

>>Laboratório diz que vai dar suporte aos pacientes infectados com HIV

>>Idosa é presa durante festa de aniversário por estupro a uma criança



>>PM arremessa dois suspeitos de roubo da janela de caminhão; veja

A prisão preventiva de Belarmino foi decretada, mas ele está foragido. Ele é acusado de homicídio doloso. Ele dirigia uma BMW e fugiu sem prestar socorro.

Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha), vão responder por omissão de socorro. O processo corre na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, em segredo de Justiça.

Atropelamento

Toshiro e sua esposa atravessavam a rua, próximo ao hotel onde estavam hospedados, quando ele foi atropelado. Com a colisão, o corpo do noivo foi arremessado para dentro do carro de Vitor, que teria retirado a vítima, inconsciente, com ajuda de outros ocupantes do veículo, deixando-a estirada no chão, segundo testemunhas.