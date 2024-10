Autor da chacina em Sinop vai a júri popular na próxima semana

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O julgamento de Edgar Ricardo de Oliveira, réu confesso da chacina que chocou o município de Sinop, no Mato Grosso, em fevereiro de 2023, foi antecipado e acontecerá na próxima terça-feira, 15. Inicialmente marcado para junho deste ano, o julgamento foi adiado devido à renúncia do advogado de defesa. Com a Defensoria Pública assumindo o caso, o novo defensor solicitou mais tempo para analisar o processo, justificando a necessidade de mais preparo, já que havia assumido o caso a apenas 13 dias do julgamento original.

Edgar, ao lado de seu comparsa Ezequias Souza Ribeiro, protagonizou um crime brutal que resultou na morte de sete pessoas em um bar, incluindo uma adolescente de 12 anos. Ezequias foi morto em confronto com a polícia pouco tempo após o crime, enquanto Edgar foi capturado e posteriormente confessou sua participação no massacre.

Na noite de 21 de fevereiro de 2023, uma simples partida de sinuca entre frequentadores de um bar na cidade de Sinop se transformou em uma tragédia. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro, após perderem uma série de partidas de sinuca, reagiram violentamente às provocações e piadas feitas pelos outros participantes do jogo. Segundo a Polícia Militar, irritados com as derrotas, os dois homens saíram do estabelecimento, foram até o carro, pegaram duas armas de fogo e retornaram ao bar para executar as vítimas.

O crime chocou o Brasil pela frieza e brutalidade. As sete vítimas, entre elas uma menina de 12 anos, foram mortas a tiros, sem chance de defesa.