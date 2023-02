Sinop: autor de chacina é morto pela PM

O autor da chacina que resultou na morte de sete pessoas em Sinop (MT) , após o mesmo ter perdido uma aposta de sinuca, foi morto pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira,. 22, próximo ao aeroporto do município.

O momento da ação policial chegou a ser registrado em vídeo. Nas imagens, é possível notar o homem ferido sendo levado por viaturas a um pronto-socorro. No entanto, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações da PM, a ação foi realizada por policiais do BOPE, que ao abordar o acusado, foram recebidos com tiros. O outro participante da chacina que chocou o país, de nome Edgar, ainda não foi encontrado.

Os dois homens mataram sete pessoas — entre elas uma adolescente de 12 anos – depois de perderem dinheiro em jogo de sinuca no bairro Jardim Lisboa.