Dupla mata sete pessoas em bar após perder aposta de sinuca

Dois homens invadiram um bar de Sinop, no estado do Mato Grosso, e atiraram contra os presentes, deixando sete mortos. O crime teria sido motivado por uma aposta de sinuca.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que, horas antes, os suspeitos estavam no local jogando sinuca e baralho e foram alvo de chacota após perderem a disputa.

Após perder a aposta, segundo a TV Centro-América apurou, a dupla teve que pagar um total de R$ 4 mil aos vencedores.

Revoltados com a aposta, os homens voltaram ao bar horas depois e disparan indiscriminadamente. Cinco homens com idades entre 35 e 48 anos e uma adolescente de 12 anos foram declarados mortos no local. A sétima vítima, um homem de 47 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Os autores do crime, de 27 e 30 anos, foram identificados, mas não tiveram identidade divulgada pela Polícia Judiciária. Eles ainda não foram presos.