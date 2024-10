Sete mortes registradas em São Paulo devido às chuvas intensas

- Foto: Reprodução / Metropoles

O estado de São Paulo registrou um total de sete mortes em decorrência das chuvas que atingiram a região na noite de sexta-feira, 11. A informação foi divulgada pela Defesa Civil, que atua sob o governo paulista, neste sábado, 12.

Dentre as vítimas, três pessoas perderam a vida em Bauru, no interior do estado, devido ao desabamento de um muro. Outras duas mortes foram registradas em Cotia, na região metropolitana, também em consequência do desmoronamento de estruturas. Além disso, duas pessoas morreram em São Paulo, uma no bairro de Campo Limpo, na zona sul, e outra em Diadema, ambas por quedas de árvores.

As fortes chuvas causaram também apagões e interrupções no serviço de trens e do Metrô. Segundo a Enel, concessionária responsável pela energia elétrica no estado, 1,6 milhão de locais ainda estão sem luz, afetando cerca de 2,1 milhões de clientes desde o início dos problemas na noite de sexta-feira.

Em Bauro, as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, mas a Defesa Civil confirmou que eram um homem, uma mulher e uma criança, todos mortos devido ao desabamento do muro.

Na capital paulista, uma pessoa faleceu e outra ficou ferida após uma árvore cair na Rua Professora Nina Stocco, no número 596, localizado no bairro de Campo Limpo.