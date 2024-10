Feriado com trabalho: Vitória faz treino técnico de olho no Bragantino

Treino do Vitória na manhã deste sábado, 12 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória segue em preparação para o próximo compromisso da temporada, após a data Fifa. Na manhã deste sábado, 12, os jogadores participaram de um treino técnico comandado pelo técnico Thiago Carpini, que contou com a participação de alguns atletas das categorias de base.

O atacante Janderson, que se recupera de um trauma no ombro, fez somente trabalhos físicos. Além dele, Patric Calmon, com pubalgia, e Willean Lepo, com lesão muscular no adutor, apenas correram no campo. Gabriel Santiago também ficou de fora por lesão na coxa, participando de um trabalho de força.

Leia mais:

>> Mascotes! Filhos de Everton Ribeiro e Matheusinho conquistam fãs

>> Copa do Mundo feminina 2027: Fifa faz inspeção na Arena Fonte Nova

>> Pai de atacante da Premier League é condenado por abuso infantil

O elenco rubro-negro está de folga neste domingo, 13, e se reapresenta no dia seguinte para outra semana livre até o confronto direto contra Red Bull Bragantino.

Na briga para escapar do rebaixamento, o Vitória encara a equipe paulista no próximo sábado, 19, às 16h30, no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.