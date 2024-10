SecultBA promove oficinas para elaboração de projetos

- Foto: Fernando Vivas / GOVBA

Executando oficinas de elaboração de projetos, prestação de contas e orientação para escrita de projetos culturais, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) vai compor o Comitê Institucional da Política Pública de Juventude (Coijuve). No Coijuve – um comitê permanente voltado para a gestão e monitoramento das políticas públicas para as juventudes –, a secretaria vai incentivar a participação da juventude nos processos seletivos executados pela SecultBA.

“Ainda este ano, por meio dos editais PNAB (Política Nacional Aldir Blanc – Cultura Viva), que vão injetar R$ 110 milhões na economia da cultura no Estado, faremos um edital específico chamado Cultura e Educação de Ponto a Ponto, que prevê fomento a projetos de residências artístico-culturais em escolas da rede estadual”, conta a superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura da SecultBA, Amanda Cunha. “Por meio dos editais PNAB, este projeto terá investimento de mais de R$ 3,8 milhões.”

No conjunto dos editais PNAB, a SecultBA ainda lançará um edital de circulação artística nos 17 espaços culturais vinculados à Superintendência de Territorialização da Cultura, por meio da Diretoria de Espaços Culturais (DEC). “É importante salientar que os editais lançados pela SecultBA com os recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo priorizaram os espaços culturais como espaço de fruição artística no conjunto dos seus certames”, explica a superintendente.

