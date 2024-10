Bahia e Estrela de Março fazem final do Baianão Sub-17; Sub-15 terá Ba-Vi

Jogadores do Estrela de Março comemoram classificação para a final do Baianão sub-17 - Foto: Luiz Dias | FBF

Bahia e Estrela de Março garantiram, neste sábado, 12, uma vaga na decisão do Campeonato Baiano Sub-17. As equipes passaram por Conquista FC e Vitória, respectivamente, nas semifinais e agora vão disputar o troféu do Baianão.

Pela manhã, o Bahia recebeu o Conquista e venceu por 3 a 1, carimbando a classificação com um placar agregado de 6 a 1. No jogo de ida, os Pivetes de Aço já haviam vencido por 3 a 0.

No início da tarde, foi a vez do Estrela de Março surpreender e eliminar o Vitória. Após um empate em 1 a 1 no jogo de ida, os garotos venceram o Rubro-Negro por 2 a 1, com gols de Kauã Victor e Devinho e se classificaram para a final. Vale ressaltar a boa campanha que a equipe fez no Baianão sub-20, alcançando as semifinais.

Ba-Vi no sub-15



Outra final que também foi definida neste sábado foi a da categoria sub-15. Sem surpresas, Bahia e Vitória eliminaram SSA e Conquista, respectivamente, e vão disputar o título em jogos de ida e volta.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) irá divulgar o calendário com a programação das finais, tanto no sub-17, quanto no sub-15.