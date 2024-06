Destaques no Baianão Sub-20 vão representar a Bahia na Copinha 2025

Jogadores do Estrela de Março e Vitória da Conquista em ação - Foto: Divulgação | Estrela de Março e ECPP

O Campeonato Baiano Sub-20 de 2024 chegou a final com clássico Ba-Vi, mas entre os destaques estão também Estrela de Março e Vitória da Conquista, que chegaram até a semifinal. As equipes brilharam com campanhas sólidas e conquistaram a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, a mais prestigiada competição de base do Brasil, que também terá a participação de Bahia e Vitória, finalistas do estadual da categoria.

Estrela de Março

Fundado em 2016, o Estrela de Março passou por uma transformação significativa durante a pandemia, em 2020, quando foi traçada uma nova rota. O diretor do clube, Éder Ferrari, compartilhou com o Portal A TARDE os principais pilares do sucesso do clube.

“Nosso ambiente de trabalho, a coragem de utilizar meninos de categorias menores, a qualidade dos nossos atletas e dos professores são nossos principais diferenciais. Não perdemos tempo reclamando do que está difícil. Simplesmente seguimos em frente trabalhando com alegria e dedicação”, explicou.

A classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior é um marco importante, mas antes dela, o clube disputará o Campeonato Baiano nas categorias sub-15 e sub-17. Esses torneios servirão de base para a formação da equipe que competirá na Copinha, com a incorporação de atletas mais velhos a partir de novembro, quando deve começar a preparação para a competição nacional.

Ferrari ainda ressaltou que, no momento, não existe pretensão de criar uma equipe profissional para o Estrela de Março, garantindo o foco do projeto nas categorias de base, onde tem conquistado bons resultados. Passaram pelo clube nomes como os zagueiros Lucas Ribeiro e Marco Antônio, e o atacante Samuel, todos ex-jogadores do Vitória, além do volante Sidney, atualmente no Bahia.

Vitória da Conquista

Com a equipe profissional fora da elite do futebol baiano desde 2022, o Vitória da Conquista tem mostrado a força do seu trabalho nas categorias de base. A equipe fez boa campanha no Baianão Sub-20 sob o comando de Iuri Risério, que foi integrado à comissão técnica da equipe profissional no decorrer da competição e foi substituído por Lima, que seguiu à frente do sub-20 até a eliminação para o Bahia, na semifinal.

Aos 22 anos, Risério foi o treinador de outro time da cidade, o Conquista FC, na Copa São Paulo deste ano. Na sequência, ele foi contratado pelo Vitória da Conquista e analisou a participação do Bode no Baianão Sub-20. “Foi um campeonato bem difícil, tivemos um grupo bastante equilibrado, onde as pontuações ficaram bem próximas. Ainda não sabemos quem vai comandar o clube na Copinha, estamos disputando o profissional, ainda tem o baiano sub-15 e sub-17”, contou ao Portal A TARDE.

A estrutura do Vitória da Conquista nas categorias de base tem sido fundamental para o desenvolvimento dos atletas. A categoria sub-20 do clube ainda vai disputar o Campeonato Intermunicipal em parceria com a prefeitura de Vitória da Conquista.

Com a classificação garantida, tanto o Estrela de Março quanto o Vitória da Conquista têm pela frente a tarefa de se preparar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A expectativa é grande para ver como esses jovens jogadores se comportarão na principal vitrine do futebol de base do país, onde poderão mostrar seu talento e, quem sabe, dar os primeiros passos para uma carreira profissional.