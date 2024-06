Com sete empates em nove jogos, Série B do Baiano começa equilibrada

Porto jogou diante de sua torcida pela primeira vez na história - Foto: Reprodução | Porto SC

A Série B do Campeonato Baiano está apenas na 2ª rodada, mas tem se mostrado bastante equilibrada. Até o momento são sete empates em nove jogos e apenas duas equipes que venceram: Fluminense de Feira e Colo-Colo, ambas fora de casa. O Touro do Sertão pode ser a primeira equipe a vencer como mandante e se manter isolado na liderança.

Nesta quarta-feira, 12, três partidas movimentaram o interior do estado pela 2ª rodada. Em Porto Seguro, o Porto jogou diante de sua torcida pela primeira vez na história, no Estádio Agnaldo Bento, mas ficou no empate com o Grapiúna em 1 a 1. No Joia da Princesa, em Feira de Santana, Feirense e Galícia empataram sem gols.

Já no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o Colo-Colo venceu o Vitória da Conquista por 1 a 0 com gol de Léo Carvalho e assumiu, momentaneamente, a liderança da Série B do Baianão. Na terça, 11, o empate em 1 a 1 entre Leônico e SSA abriu a 2ª rodada, que será completada nesta quinta, 13, com o jogo entre Fluminense de Feira e Itapetinga.

Confira todos os resultados da Série B:

1ª rodada

SSA 0x0 Porto

Colo-Colo 1x1 Leônico

Galícia 1x2 Fluminense de Feira

Grapiúna 0x0 Vitória da Conquista

Itapetinga 1x1 Feirense

2ª rodada

Leônico 1x1 SSA

Porto 1x1 Grapiúna

Vitória da Conquista 0x1 Colo-Colo

Feirense 0x0 Galícia

13/06, às 19h - Fluminense de Feira x Itapetinga