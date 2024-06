Jacuipense vence Retrô-PE e assume vice-liderança na Série D

Matheus Firmino (ao centro) comemora gol do Jacuipense contra o Retrô - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

O segundo turno da fase de grupos da Série D do Brasileirão começou e o primeiro time baiano a entrar em campo foi o Jacuipense, que recebeu o Retrô-PE em Pituaçu, na tarde desta quarta-feira, 12. Matheus Firmino marcou o único gol da partida, válida pela 8ª rodada.

Em entrevista, o artilheiro do Jacuipense na Série D com três gols valorizou o resultado após derrota na última rodada para o mesmo adversário. “É gratificante a gente estar podendo fazer sempre esses três pontos aqui dentro da nossa casa. Acredito eu que o último jogo deixou um pouco a nossa equipe frustrada por ter tomado três gols, e a gente teve pouco tempo de trabalho para ajustar, mas graças a Deus, ao professor, à comissão e nós, jogadores, aceitamos o desafio e viemos aqui e disputamos bem”, disse Firmino.

A vitória colocou o Leão do Sisal na vice-liderança do Grupo A4 com 14 pontos, atrás apenas do Itabaiana-SE, que tem a mesma pontuação, mas um jogo a menos. Na próxima rodada, o Jacuipense visita o próprio Itabaiana em confronto direto pelas primeiras posições do grupo.